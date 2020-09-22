В Великобритании ограничат работу ресторанов и баров

Во вторник вечером британский премьер обратится к нации.

Джонсон намерен объявить об ограничительным мерах, которые коснуться, в частности, часов работы ресторанов, баров, кафе, и, разумеется, пабов - все эти заведения будут закрываться в десять вечера. Обслуживание будет допускаться только для клиентуры за столиком, у стойки больше никому наливать или подавать не будут, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Сэр Патрик Вэлленс, старший советник по науке премьер-министра, объяснил решение кабмина так: "Инфекция распространяется очень быстро, количество заражений растет по экспоненте, мы ожидаем резкого роста числа заболевших, а это, в свою очередь, приведет к увеличению летальных исходов".

В прессу просочились и сведения о штрафах, первое нарушение обойдется владельцам заведений в тысячу фунтов стерлингов. Все эти меры начнут действовать с четверга.