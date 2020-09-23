В России выявили 6 431 случай заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 6 431, это максимум с 13 июля. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным штаба, суточный прирост пять дней составляет 0,6%. Всего в России выявили 1 122 241 случай заражения коронавирусом.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Москве, Смоленской области, Тульской области, Татарстане, Чувашской Республике (по 0,3%), в Псковской, Иркутской, Брянской, Свердловской, Владимирской областях и Республике Башкортостан (по 0,4%). Новые 970 случаев выявлены в Москве, 208 в Санкт-Петербурге, 183 в Ростовской области, 152 в Воронежской области, 147 в Нижегородской области. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 178 743 человека.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 5 750, всего уже выздоровели 923 699 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,3% от общего числа заразившихся. За сутки выписаны по выздоровлению 1226 человек в Москве, 167 в Самарской области, 152 в Иркутской области, 150 в Воронежской области и 146 в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 150 против 160 днем ранее, всего от инфекции умерли 19 799 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,76% от всех заразившихся в России. За сутки скончались 16 пациентов в Москве, 15 - в Санкт-Петербурге, девять - в Ростовской области, по семь - в Республике Дагестан и Кемеровской области, по пять - в Свердловской и Новосибирской областях и Краснодарском крае.