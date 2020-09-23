В Иране за сутки от коронавируса умерли 184 человека

В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 184 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.

По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 24 840.

За последние сутки в Иране выявлено 3 948 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 432 798. Вылечились 365 846 человек.