https://news.day.az/world/1273327.html В Иране за сутки от коронавируса умерли 184 человека
В Иране за сутки от коронавируса умерли 184 человека
В Иране за последние сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 184 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари.
По ее словам, число умерших от коронавируса достигло 24 840.
За последние сутки в Иране выявлено 3 948 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 432 798. Вылечились 365 846 человек.
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