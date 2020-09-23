Стоимость Tesla рухнула на $50 млрд

После объявления Илона Маска о планах сократить расходы на электромобили и выпуска электрокара с автопилотом за $25 000 акции Tesla рухнули на 12%, обвалив рыночную капитализацию компании на $50 млрд, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что инвесторы ожидали, что на мероприятии Battery Day будет представлена новая батарея для электромобилей, которая обеспечит запас хода в миллион миль. Но этого не произошло.

По словам аналитика Roth Capital Partners Крейга Ирвина, в предложениях Маска на широко разрекламированном мероприятии Battery Day во вторник "не было ничего ощутимого".

На данном мероприятии Tesla презентовала новый электромобиль Model S Plaid с запасом хода 840 км.