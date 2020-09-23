https://news.day.az/world/1273465.html Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,639 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,639 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,639 млн баррелей и на 18 сентября составили 494,406 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,27 млн баррелей.
К 18:43 по бакинскому времени стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне торговалась на отметке в $42,3 (+1,4%) за баррель, а нефть сорта WTI - по $40,4 (+1,5%) за баррель.
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