Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,639 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,639 млн баррелей и на 18 сентября составили 494,406 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 3,27 млн баррелей.

К 18:43 по бакинскому времени стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне торговалась на отметке в $42,3 (+1,4%) за баррель, а нефть сорта WTI - по $40,4 (+1,5%) за баррель.