Швейцария выдвинула свою кандидатуру на членство в Совбезе ООН

Швейцария планирует впервые стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2023-2024 годах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила президент страны Симонетта Соммаруга, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Неделя высокого уровня ГА проходит с 22 по 29 сентября в формате заранее записанных видеовыступлений.

"Мы привержены принципам международного гуманитарного права и предупреждению конфликтов, а также оказываем содействие там, где это необходимо, - сказала она. - Но наша страна готова взять на себя еще больше ответственности. Именно поэтому Швейцария впервые выдвинула свою кандидатуру для избрания в число членов Совета Безопасности на 2023-2024 годы".

Совет Безопасности состоит из пяти постоянных членов (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) и десяти непостоянных, которые избираются на двухлетний период. Выборы пяти стран, которые войдут в СБ на двухлетний период, проводятся Генассамблея ООН в июне каждого года.