США представили концепт истребителя шестого поколения

ВВС США показали концепт неизвестного самолета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, фото было опубликовано в Twitter ВВС.

Предположительно, это может быть проект истребителя шестого поколения. Тем не менее, показанный концепт значительно отличается от представленных ранее Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Помощник командующего ВВС США заявил, что новый истребитель обеспечит США неоспоримым преимуществом.

Напомним, что ранее ВВС США испытали прототип истребителя нового поколения. Истребитель-бомбардировщик является аппаратом "следующего поколения, которого никогда прежде не было", говорят в ВВС США.