https://news.day.az/world/1273598.html США представили концепт истребителя шестого поколения - ФОТО
США представили концепт истребителя шестого поколения - ФОТО
ВВС США показали концепт неизвестного самолета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, фото было опубликовано в Twitter ВВС.
Предположительно, это может быть проект истребителя шестого поколения. Тем не менее, показанный концепт значительно отличается от представленных ранее Lockheed Martin и Northrop Grumman.
Помощник командующего ВВС США заявил, что новый истребитель обеспечит США неоспоримым преимуществом.
Напомним, что ранее ВВС США испытали прототип истребителя нового поколения. Истребитель-бомбардировщик является аппаратом "следующего поколения, которого никогда прежде не было", говорят в ВВС США.
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