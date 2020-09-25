В Великобритании туристы погибли через несколько секунд после селфи

Туристы из Великобритании ради красивых кадров решили сфотографироваться на обрыве скалы на испанском курорте Аликанте. Это оказались их последние снимки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, двое друзей на глазах третьего рухнули вниз.

25-летний Дэниел Ми и 20-летний Джейден Долман позировали перед объективом своего друга Льюиса Хиггинса. Перед тем, как взобраться на девятиметровый утес, они получили предупреждение от местного полицейского, но замечание проигнорировали.

Во время фотосессии Ми и Долман сорвались. Первый упавший погиб сразу от травмы головы, а второго доставили на самолете в больницу, где он позже умер.

В медучреждение попал и Хиггинс, поскольку у него после гибели друзей случился шок.

Трагедия произошла на третий вечер отдыха британцев, около семи часов вечера. Перед происшествием троица употребляла алкоголь.

"Дэниел обнял Джейдена. Я увидел их обоих у перил, потом они упали. Они не прыгали через них, а обнимались и потеряли равновесие", - рассказал о последних секундах жизни своих друзей Хиггинс.