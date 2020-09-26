Тест Берлускони на коронавирус вновь дал положительный результат

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони остается инфицированным коронавирусом, получив очередной положительный результат теста на наличие инфекции. Об этом сообщила в субботу газета Il Messaggero.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, издание уточняет, что политик чувствует себя хорошо, если не считать синдрома усталости, и находится в изоляции на своей вилле в Аркоре. В связи с этим отменены любые торжества по случаю дня рождения Берлускони, которому 29 сентября исполняется 84 года.

Диагноз Берлускони был поставлен 2 сентября, после чего его госпитализировали с двусторонней пневмонией на ранней стадии. 14 сентября политик был выписан. Сам Берлускони признался, что в какой-то момент чувствовал себя очень неважно и опасался за свою жизнь. Он назвал болезнь "адской".

Берлускони является бессменным лидером партии "Вперед, Италия" и евродепутатом. Вместе с ним, как уточняет Il Messaggero, находится его новая подруга - депутат парламента 30-летняя Марта Фашина, также перенесшая вызываемое коронавирусом заболевание.