Трамп пообещал навсегда покончить с зависимостью экономики США от Китая

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на предстоящих выборах раз и навсегда покончить с зависимостью американской экономики от КНР и превратить Соединенные Штаты в "производственную сверхдержаву". Об этом он заявил в субботу, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая", - сказал он.

Отношения между Китаем и США ухудшились в последние годы из-за споров относительно торговых пошлин. К новому обострению привели высказанные Трампом обвинения в адрес Пекина в запоздалой и недостаточной реакции на изначальную вспышку коронавируса в Ухане.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.