В Британии не рекомендовали прививать людей моложе 30 лет препаратом AstraZeneca

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Соединенного Королевства не рекомендовало использовать препарат британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди людей моложе 30 лет.

Об этом было сообщено в среду на совместной конференции представителя регулятора и советников правительства.

Как пояснила на пресс-конференции глава MHRA Джун Рейн, причиной такой рекомендации стали "возможные побочные эффекты у чрезвычайно небольшого числа людей". Рейн сообщила, что по состоянию на 31 марта было отмечено 79 случаев редкого образования тромбов среди 20 млн людей, получивших первую дозу. Из них 19 человек умерли, а возраст трех умерших был меньше 30 лет.

Как признала глава MHRA, преимущества от вакцинации для более пожилых людей очень высоки, но такие преимущества "более тонко сбалансированы" среди молодых людей. Из представленных на пресс-конференции статистических выкладок следует, что серьезный риск от вакцинации среди возрастной группы до 29 лет составляет 1,1 случая на 100 тыс. человек. Далее он уменьшается в других возрастных группах: 0,8 для группы 30-39 лет, 0,5 - 40-49, 0,4 - 50-59, 0,2 - 60-69.

Использовать другие вакцины

Людям в возрасте от 18 до 29 лет должны быть предложены две другие вакцины, ныне используемые в Великобритании - американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna, рекомендовал регулятор, подтвердив при этом, что польза от применения вакцины перешивает риски от ее использования среди большинства людей.

Власти отрицают, что сегодняшняя рекомендация замедлит темпы реализации общенациональной программы вакцинации населения, ведущейся с 8 декабря прошлого года, однако признают, что произойдет "коррекция курса". Как сказал заместитель главного санитарного врача Англии Джонатан Ван-Там, некоторым людям, возможно, придется подождать чуть дольше своей очереди, но в целом риск задержки кампании по вакцинации "нулевой или незначительный".

По следам EMA

Пресс-конференция в Лондоне прошла практически одновременно с другой пресс-конференцией - Европейского агентство лекарственных средств (EMA). Регулятор Евросоюза заявил, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины Vaxzevria, разработанной AstraZeneca. В то же время EMA посчитало, что преимущества использования вакцины продолжают перевешивать риски, и отказалось выделять специфические факторы риска.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины Vaxzevria в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. Однако после рекомендации EMA применение препарата было возобновлено. Компания AstraZeneca уже обновила информацию, указанную в инструкции по применению вакцины от коронавируса, указав на потенциальные побочные эффекты.