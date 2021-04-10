В Японии за сутки произошло 5 землетрясений

Пять землетрясений, магнитуда каждого превышала 4, произошли в течение субботы к югу от японского острова Кюсю на юго-западе страны, угроза цунами ни при одном из них не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, эпицентр подземных толчков находился возле островов Токара, которые административно относятся к префектуре Кагосима. Самые сильные из них были магнитудой 5 и 5,2. Всего за сутки в этом районе, по данным сейсмологов, произошло 32 землетрясения магнитудой выше 1.

Очаг во всех случаях залегал на глубине порядка 20 км под океанским дном. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Метеорологическое управление изучает природу возникшей сейсмической активности и предупреждает, что она может продлиться несколько дней.