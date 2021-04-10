В США выявили почти 83 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 82 698, скончались еще 958 пациентов с подтвержденным заболеванием.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Рекордный суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии COVID-19 в США заразились более 30 миллионов человек, скончались более 560 тысяч заразившихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.