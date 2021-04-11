https://news.day.az/world/1333036.html Трамп назвал победителя президентских выборов в 2024 году
Трамп назвал победителя президентских выборов в 2024 году
Бывший лидер США Дональд Трамп назвал победителя на президентских выборах в 2024 году, заявив, что им будет кандидат от республиканцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заготовленный текст выступления Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Сегодня вечером я выступаю перед вами, будучи уверен в том, что в 2022 году мы заберем назад контроль над Палатой [представителей Конгресса США] и вернем Сенат", - говорится в тексте заявления бывшего президента.
Трамп также заявил, что намерен поддерживать республиканцев, претендующих на места в Конгрессе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре