Остров в Карибском море занесло пеплом

Остров Сент-Винсент в Карибском море занесло пеплом, выброшенным из-за извержения вулкана. Власти рекомендовали местным жителями не выходить на улицу и не открывать окна. Эксперты предупреждают, что вулкан может представлять опасность ещё несколько недель.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после начала извержения экстренно эвакуировали тысячи людей. Многие из них оказались в центрах временного размещения и с ужасом вспоминают пробуждение вулкана:

- Я впервые переживаю извержение вулкана. Я напугана и надеюсь на лучшее, чтобы все поскорее закончилось и я могла вернуться домой.

- Я уже во второй раз сталкиваюсь с извержением. В первый раз, когда это происходило, мне было девять лет. Сейчас мне пятьдесят и могу в полной мере оценить ситуацию, ведь я теперь больше знаю и всё это очень серьезно.

По предварительным данным, никто в результате извержения на Сент-Винсенте не пострадал. Столб вулканических выбросов поднялся на высоту до 8 км - облако пепла угрожает соседним островам, в частности, Барбадосу.

Самое разрушительное извержение в истории Сент-Винсента произошло в 1901-м году, его жертвами стали более тысячи человек.