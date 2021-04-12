В Грузии началась третья волна коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сообщил на брифинге директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что в Европе и в стране ситуация ухудшается с каждым днем: "Как вам известно, во многих странах уже началась третья волна вируса. Можно утверждать о том, что третья волна этого вируса началась и в Грузии".

А.Гамкрелидзе сказал, что в Грузии в настоящее время имеется 17 очагов инфицирования и все показатели по эпидемиологической ситуации ухудшились: "Если не будут приняты радикальные меры, и население не будет соблюдать их, то предотвратить рост инфицирования не удастся".