В Грузии началась третья волна коронавируса
В Грузии началась третья волна коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az, об этом сообщил на брифинге директор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе.
Он отметил, что в Европе и в стране ситуация ухудшается с каждым днем: "Как вам известно, во многих странах уже началась третья волна вируса. Можно утверждать о том, что третья волна этого вируса началась и в Грузии".
А.Гамкрелидзе сказал, что в Грузии в настоящее время имеется 17 очагов инфицирования и все показатели по эпидемиологической ситуации ухудшились: "Если не будут приняты радикальные меры, и население не будет соблюдать их, то предотвратить рост инфицирования не удастся".
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