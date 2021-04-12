Родители армянских военных протестуют

Родители военнопленных и без вести пропавших не удовлетворены встречей с Николом Пашиняном.

Часть их остается в здании правительства, другие уже покинули его.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, один из родителей сообщил, что те, кто остались в здании, намерены дожидаться, пока им ответят на все вопросы.

"Семь месяцев толком не отвечают. Посылают то туда, то сюда, в центр ДНК. Никто родителям правду не говорит. Им-то легко говорить, их дети с ними", - с горечью отметил он.

"Мы надеялись, что правительство есть, но этот человек не в состоянии ответить на наши вопросы, дать информацию о наших детях, чтобы мы знали, где находятся наши дети, взяты в плен или пропали без вести. Если не может работать, к кому нам обращаться, остается только обратиться к Путину", - пожаловался другой родитель.