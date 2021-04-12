"85 процентов новых случаев заражений COVID-19 в Турции - это обнаруженная в Великобритании мутировавшая версия вируса".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фехреддин Коджа на пресс-конференции после очередной встречи с членами Научного совета борьбы с пандемией при министерстве.

Министр отметил, что Турция в настоящее время переживает самое сложное время пандемии: "80 процентов территории Турции в настоящее время являются районами риска, но, несмотря на это, не наблюдается роста числа тяжелобольных пациентов".

Ф.Коджа сказал, что до сих пор более 18 миллионов человек вакцинированы от нового типа коронавируса в Турции, а 7,5 миллиона получили обе дозы вакцины: "Турция занимает 6-е место в мире среди самых вакцинированных стран".

Министр также подчеркнул, что в связи с началом праздника Рамазан в Кабинет министров будут представлены предложения Научного совета о новых мерах по борьбе с COVID-19.