ОПЕК прогнозирует потребление бензина летом ниже докризисных уровней

Спрос на нефть восстанавливается, но потребление бензина в предстоящий автомобильный летний сезон все равно окажется ниже докризисного уровня лета 2019 года из-за последствий продолжающейся пандемии коронавируса.

Об этом говорится в апрельском отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как ожидают в ОПЕК, мировое потребление бензина в первом квартале 2021 года составит 24 млн баррелей в сутки (б/с), во втором квартале - 25,6 млн б/с, в третьем - 26,7 млн б/с, в четвертом - 25,4 млн б/с. При этом в ОПЕК не указали значения потребления бензина в 2019 году, отметив, что они были выше.

Потребление дизельного топлива этим летом также не достигнет докризисных уровней, предупредили в ОПЕК, хотя восстановлением спроса на этот вид топлива будет двигать оживление строительной активности в Азии и посевные. По оценке ОПЕК, в первом квартале потребление дизеля в мире составит 26,3 млн б/с, во втором - 26,6 млн б/с, в третьем и четвертом кварталах - по 27,4 млн б/с.

Глобальный спрос на нефть в 2021 году вырастет на 6 млн б/с и составит порядка 96,5 млн б/с по причине восстановления мировой экономики и разворачивающейся вакцинации, указано в отчете. Таким образом, прогноз по росту мирового спроса повышен по сравнению с мартовским отчетом на 100 тыс. б/с. В ОПЕК отметили, что более интенсивное восстановление экономики, вакцинация населения и снятие ограничительных мер в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) окажут положительное влияние на мировой спрос на нефть. "Основной рост потребления ожидается во втором и третьем кварталах 2021 года, а спрос вырастет в годовом выражении на 12 млн и 6,5 млн б/с соответственно. Прогнозируется, что бензин станет ключевым фактором ростом мирового спроса на нефть с началом летнего сезона", - следует из отчета.