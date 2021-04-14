Эрдоган сообщил об успешном испытании в Турции ракеты класса «воздух-воздух»

В Турции проведены успешные испытания ракеты "Боздоган" класса "воздух-воздух".

Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что ракета "Боздоган" успешно поразила цель при первом запуске.