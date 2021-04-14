https://news.day.az/world/1334019.html Эрдоган сообщил об успешном испытании в Турции ракеты класса «воздух-воздух» - ВИДЕО
Эрдоган сообщил об успешном испытании в Турции ракеты класса «воздух-воздух» - ВИДЕО
В Турции проведены успешные испытания ракеты "Боздоган" класса "воздух-воздух".
Как сообщает Day.Az, об этом написал в "Twitter" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что ракета "Боздоган" успешно поразила цель при первом запуске.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре