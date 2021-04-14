https://news.day.az/world/1334037.html 20 учеников погибли в школе в Нигере
20 учеников погибли в школе в Нигере
Около 20 учеников скончались при пожаре в школе в столице Нигера Ниамее.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местное издание Actu Niger.
По его данным, пожар произошел во вторник вечером в школе в районе Pays Bas.
Пока точных данных по погибшим нет. Местные источники сообщают, что скончались не менее 20 школьников.
Причина пожара пока не установлена, пишет издание.
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