В Миннесоте задержали около 100 человек, протестующих из-за гибели афроамериканца Райта

Порядка ста человек задержали в американском штате Миннесота в результате возникших там беспорядков, которые устроили участники протеста в память об афроамериканце Данте Райте, погибшего при попытке его задержания полицейскими. Об этом сообщил местный телеканал KSTP со ссылкой на власти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 16 апреля, к полицейскому участку города Бруклин-Сентер пришли около 500 человек. Из-за происходящего власти города вновь ввели комендантский час в ночь с пятницы на субботу, 17 апреля.

По данным телеканала, о количестве задержанных сообщил комиссар общественной безопасности Миннесоты Джон Харрингтон. Уточняется, что днем ранее задержанных не было.

Харрингтон не сообщил, какие обвинения будут предъявлены задержанным.

11 апреля автомобиль 20-летнего Данте Райта был остановлен полицейскими из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель отказался подчиняться требованиям правоохранителей, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего одна из сотрудниц полиции выстрелила в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

Фото: Christian Monterrosa/AP