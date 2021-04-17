Истребитель США F-15 Eagle уничтожил цель на рекордном расстоянии

Американский истребитель F-15 Eagle при помощи ракеты AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) ликвидировал цель на рекордном из известных расстоянии. Об этом сообщает издание The Drive.

Отмечается, что учения с истребителем прошли в марте текущего года в районе Мексиканского залива. По данным издания, таким образом по дальности полета американские ракеты приблизились к российским и китайским, показатель Р-37М составил 200 километров.

The Drive также напомнило о прошлых рекордах. Так, в 1970-х годах с истребителя F-14A Tomcat ракетами AIM-54 Phoenix беспилотники-мишени уничтожались на дальности более 160 километров по меньше мере два раза.