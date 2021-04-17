Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - прокомментировала она планы чешской стороны. Других подробностей по этому поводу Захарова не сообщила, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.