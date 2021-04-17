https://news.day.az/world/1334980.html Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии
Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов из Чехии.
"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - прокомментировала она планы чешской стороны. Других подробностей по этому поводу Захарова не сообщила, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.
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