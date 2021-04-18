В Санкт-Петербурге задержана армянская группировка, изъято оружие

Оперативники уголовного розыска Главка изъяли оружие у посетителей петербургского ресторана "Дары Армении" в Парголово, передает Day.Az со ссылкой на konkretno.ru.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России установили, что посетители одного из ресторанов на Выборгском шоссе организуют "встречу". При этом при себе у них имеется оружие.

Прибывшими в ресторан полицейскими были обнаружены и доставлены в отдел полиции сразу девять уроженцев одного из закавказских государств в возрасте от 30 до 49 лет. У двоих из них полицейские изъяли оружие: травматический пистолет с удаленным заводским номером и револьвер, сообщает пресс-служба петербургского полицейского Главка.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Выборгскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении владельца револьвера.

По данным АН "Оперативное прикрытие", сходка проходила в ресторане "Дары Армении" в Парголово, а задержанные уроженцы этой республики.