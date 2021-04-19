https://news.day.az/world/1335118.html В Турции одобрили производство российского «Спутник V»
В Турции одобрили производство российского «Спутник V»
Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза, передает Day.Az.
"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение" - приводит турецкое издание его слова.
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