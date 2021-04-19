В Турции одобрили производство российского «Спутник V»

Турция одобрила производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник газета Yeni Şafak со ссылкой на члена научного совета по коронавирусу доктора Афшина Эмре Кайыпмаза, передает Day.Az.

"В Турции были проведены некоторые испытания на этапе производства вакцины, и связанная с этим процессом фирма после соответствующего запроса получила одобрение" - приводит турецкое издание его слова.