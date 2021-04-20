Вице-премьер Чехии допустил высылку из Праги всех российских дипломатов

Вице-премьер Чехии и глава МВД, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек допустил возможность высылки из Праги всех российских дипломатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение чиновник разместил во вторник на своей странице в Facebook, комментируя высылку 20 сотрудников чешского посольства в Москве.

"Я ожидал немного иной реакции с российской стороны, но хорошо. Мы должны распределить по фазам [ответ Праги на выдвигаемые в адрес Москвы обвинения вокруг взрывов в деревне Врбетице]. Сегодня пришел черед [лишенного права на участие в тендере на строительство энергоблока на АЭС] Росатома, которых их [Россию] не порадует. Мы должны посоветоваться о дальнейших вариантах. Я готов ко всему - и на строительство [чешско-российских] отношений с самого нуля. Это означает, что мы отправим их всех домой".