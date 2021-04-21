НАТО и Чехия обсудят отношения Москвы и Праги

Посол Чехии при НАТО уведомил союзников по альянсу о том, что Россия выслала 20 чешских дипломатов. НАТО и Прага обсудят ситуацию в отношениях Чехии и России на этой неделе. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Позднее на этой неделе союзники проконсультируются по этой ситуации с главой МИД Чехии", - сказал он.

Уточняется, что другие члены НАТО солидарны с Чехией, утверждающей, что поведение России может быть описано как "дестабилизирующее".

Ранее стало известно, что временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек вызовет посла России в Праге Александра Змеевского.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно данным европейских СМИ, высылаемые дипломаты являлись сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

В ответ на это МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.