Чехия объявила о высылке около 70 сотрудников российского посольства

Чехия сократит состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве, заявил глава МИД Якуб Кулганек.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, высылка может коснуться около 70 человек.

"Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения", - сказал министр.

Покинуть страну нужно будет до конца мая, добавил он.

В посольстве России в Праге работают 27 дипломатов и 67 техслужащих, а в посольстве Чехии в Москве - пять дипломатов и 19 техслужащих.

Таким образом, чешскую столицу могут покинуть 22 дипломата и 48 техслужащих, но точное число пока не называется.

На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину.