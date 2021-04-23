В Токио вновь введут режим ЧС до 11 мая

Власти Японии намереваются вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового коронавируса в Токио, а также западных префектурах Осака, Киото и Хёго. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, режим ЧС продлится с 25 апреля по 11 мая. "Как и весной прошлого года, мы попросим граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней на то необходимости", - отметил министр, подчеркнув, что жесткие меры необходимы, чтобы справиться с распространением мутировавших штаммов коронавируса. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет утверждено вечером на заседании правительственного штаба по противодействию распространению нового коронавируса.

Нисимура также отметил, что в рамках этого режима ЧС власти попросят владельцев питейных заведений, а также крупных универмагов приостановить их работу, а также запретят проведение мероприятий с участием зрителей. Автобусы и железные дороги в будние дни будут завершать движение раньше, а по выходным планируется сократить число рейсов общественного транспорта.