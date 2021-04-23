https://news.day.az/world/1336708.html В Иране создана тест-система, позволяющая выявить четыре мутации коронавируса
В Иране создана тест-система, позволяющая выявить четыре мутации коронавируса
В Иране представлена тест-система, способная диагностировать четыре основные мутации коронавируса. Об этом сообщил руководитель проекта по их производству Института Пастера Ирана Маджид Месгар Техрани, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Системы имеют достаточно реагентов для тестирования.
"Мы можем производить 1000 тест-систем в день", - сказал Техрани, отметив, что диагностические наборы не требуют специальных условий хранения.
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