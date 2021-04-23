В Иране создана тест-система, позволяющая выявить четыре мутации коронавируса

В Иране представлена тест-система, способная диагностировать четыре основные мутации коронавируса. Об этом сообщил руководитель проекта по их производству Института Пастера Ирана Маджид Месгар Техрани, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Системы имеют достаточно реагентов для тестирования.

"Мы можем производить 1000 тест-систем в день", - сказал Техрани, отметив, что диагностические наборы не требуют специальных условий хранения.