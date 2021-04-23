В мире за неделю выявили 5,7 млн заболевших COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие семь дней возросло на 5,7 млн.

Как передает Day.Az, это максимум с начала пандемии, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Предыдущий максимум - 5,36 млн случаев за неделю - был зарегистрирован в середине декабря 2020 года.

Сейчас темпы распространения инфекции выше всего в Индии и ряде стран Латинской Америки, тогда как в Восточной Европе, где с начала месяца фиксировался резкий рост заболеваемости, ситуация несколько стабилизировалась.

На фоне подъема заболеваемости растет и смертность: впервые с февраля число умерших вторую неделю подряд превышает 80 тыс.

Максимумы пандемии

В Индии за сутки выявили 332,7 тыс. заразившихся. Это максимальный показатель не только для страны, но и для всего мира (прежний - около 307,6 тыс. инфицированных за день - был зарегистрирован в начале января в США).

В Турции за неделю только дважды подтверждали менее 60 тыс. случаев заражения за сутки, максимум - 63 тыс. - был зафиксирован в прошлую пятницу, 16 апреля. Темпы распространения инфекции в стране сейчас вдвое превышают показатели второй волны, которая пришлась на начало декабря прошлого года.

Осложнилась ситуация в ряде стран Латинской Америки. Эпицентром стала Аргентина, где 16 апреля зарегистрировали сразу 29,5 тыс. случаев - максимум за пандемию.

В Колумбии заболеваемость растет с начала месяца. Всю неделю там выявляют свыше 16 тыс. заразившихся ежедневно (в январе показатели превышали 20 тыс.).

При этом в Бразилии, напротив, распространение инфекции замедлилось: если в конце марта там регистрировали почти 100 тыс. заболевших в сутки, то сейчас - около 70 тыс.

Разные темпы в Европе

В некоторых странах Западной Европы продолжается рост заболеваемости, который может свидетельствовать о начале там уже четвертой волны коронавируса. Так, в Германии темпы распространения инфекции достигли пика в конце прошлой недели, а в Испании впервые с конца февраля стали выявлять более 10 тыс. заболевших в сутки.

В Восточной Европе ситуация, наоборот, улучшается. В Чехии на пике заболеваемости в начале марта подтверждали около 17 тыс. случаев заражения в день, сейчас - только 3 тыс. В Польше в начале апреля ежедневно выявляли по 35 тыс. инфицированных, теперь регистрируют почти втрое меньше.

Рост смертности

Смертность от коронавирусной инфекции растет с середины февраля, но пока не так резко, как заболеваемость. Однако наблюдения показывают, что число летальных исходов увеличивается через несколько недель после эпидемического подъема.

За минувшие семь дней в мире умерли 87,2 тыс. заразившихся, на 2,9 тыс. больше, чем неделей ранее. Это все еще заметно ниже максимума, который был зарегистрирован в конце января, - 102,1 тыс. умерших.

Смертность достигла пика в Индии - там за минувшие сутки зафиксировали 2,3 тыс. летальных исходов. В Бразилии она немного снизилась: если в начале апреля в стране регистрировали свыше 4 тыс. смертей ежедневно, то теперь - около 3 тыс.

В США, где в середине января умирали почти 4,5 тыс. человек в день, вторую неделю подряд регистрируют менее 1 тыс. летальных исходов в сутки.

Среди стран Латинской Америки смертность растет в Аргентине и Колумбии, где 22 апреля зафиксировали почти 540 и 430 смертей соответственно, а также в Мексике - там, как и в середине января, сообщают примерно о 500 умерших в сутки.