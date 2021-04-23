Названо место и время проведения саммита ЕС-США

Саммит Евросоюз - США, посвященный проблемам пандемии, климата и безопасности, пройдет в Брюсселе в ходе визита президента США Джо Байдена в Европу в июне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я вместе с президентом фон дер Ляйен имею удовольствие объявить о саммите ЕС - США и встрече с президентом США Джо Байденом в ходе его поездки в Брюссель в июне, - написал Мишель. - Мы обсудим восстановление сильного альянса ЕС и США, объединение усилий по борьбе с пандемией COVID-19, климату, вопросам безопасности и защите многостороннего миропорядка".

Согласно распространенному в пятницу заявлению Белого дома, Байден посетит 11-14 июня Великобританию и Бельгию и примет участие, помимо саммита с ЕС, в саммите НАТО (14 июня) и саммите "семерки".