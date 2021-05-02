В Израиле завершили опознание 45 погибших в давке на горе Мерон

Опознание тел 45 погибших в ночь на пятницу в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон завершено. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Опознание 45 жертв катастрофы на горе Мерон завершено в Национальном институте судебной медицины в Абу-Кабире", - говорится в заявлении. Среди погибших - шесть граждан США и двое канадцев, сообщает газета The Jerusalem Post.

2 мая в Израиле объявлено днем национального траура в связи с трагедией на горе Мерон. "Приспущены государственные флаги над общественными зданиями, базами Армии обороны Израиля и представительствами Израиля за границей", - сообщила канцелярия премьера еврейского государства.