Рашид Исмаилов может войти в совет директоров группы Магнитогорского металлургического комбината

Совет директоров группы ММК включил в список кандидатов в новый состав совета президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, а также президента "Вымпелкома" (бренд "Билайн") Рашида Исмаилова. Это следует из материалов ММК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Помимо них в новый состав совета директоров ММК может войти заместитель гендиректора автомобильной компании "Соллерс" Ольга Наумова.

При этом в список кандидатов не попали три действующих члена совета - первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Левин, бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и заместитель генерального директора "УК Полиметалл" Зумруд Рустамова.

Остальные кандидаты уже являются членами совета директоров: основной акционер ММК Виктор Рашников, директор ММК по экономике Андрей Еремин, член комитета по стратегическому планированию в совете директоров ММК Ольга Рашникова, гендиректор компании Павел Шиляев, член комитета по стратегическому планированию, заместитель генерального директора ММК по продажам Сергей Ушаков, а также стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы "Хэй Груп" Валерий Марцинович и др.

В качестве независимых директоров могут быть утверждены Осеевский, Исмаилов, Наумова, Марцинович и Морган.

Годовое собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрена рекомендация совета директоров, состоится 28 мая.

О компании

"Магнитогорский металлургический комбинат" входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 81,26%.