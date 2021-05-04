В Европе предлагают искать коронавирус в сточных водах

Еврокомиссия предлагает странам ЕС в качестве системы раннего предупреждения в борьбе с пандемией проверку сточных вод на наличие коронавирусов.

Об этом еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил изданию Welt am Sonntag, сообщает Day.Az со ссылкой на Deutsche Welle.

"Мониторинг сточных вод может быть недорогим, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его разновидностей", - сказал он.

Страны Евросоюза должны "как можно скорее создать эффективные системы мониторинга сточных вод" не более чем за шесть месяцев. В будущем в городах и крупных населенных пунктах ЕС должны будут брать по две пробы в неделю.

"Если вирус не обнаружен в сточных водах, это может указывать на то, что исследуемые территории можно рассматривать как имеющие более низкий риск", - сказал Синкявичюс.