Число вакцинированных от коронавируса в Британии достигло 50 млн человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

М.Хэнкок отметил, что вакцинация 50 млн. человек является большим достижением здравоохранения. Он сказал, что вакцины спасают людей и очень важны для возвращения к нормальной жизни. Министр призвал всех вакцинироваться.

Напомним, в настоящее время в Великобритании вторую дозу вакцины от коронавируса получили 15 млн. человек.