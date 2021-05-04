https://news.day.az/world/1339608.html Во время протестов в Колумбии задержали более 430 человек
Во время протестов в Колумбии задержали более 430 человек
Полиция Колумбии задержала более 430 человек во время протестов, которые в течение нескольких дней проходили в стране.
Об этом сообщил министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Нам удалось задержать 431 человека", - написал Молано на своей странице в Twitter.
Министр добавил, что во время протестов пострадали 846 человек, в том числе 540 полицейских.
Со среды по всей Колумбии проходят манифестации против налоговой реформы. Беспорядки зафиксированы в Боготе, Кали, Медельине и других городах. В пятницу правительство согласилось внести изменения в реформу, однако протесты продолжились.
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