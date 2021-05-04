Жителям американского штата раздадут пиво за прививки от коронавируса

Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. По бокалу пива раздадут каждому взрослому, который сделает прививку в мае, сообщил он Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться", - сообщил Мерфи.

Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.