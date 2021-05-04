https://news.day.az/world/1339623.html Жителям американского штата раздадут пиво за прививки от коронавируса
Жителям американского штата раздадут пиво за прививки от коронавируса
Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи пообещал жителям бесплатное пиво за прививки от коронавируса. По бокалу пива раздадут каждому взрослому, который сделает прививку в мае, сообщил он Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться", - сообщил Мерфи.
Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.
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