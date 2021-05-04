Дочь Билла Гейтса прокомментировала развод родителей

Старшая дочь основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса Дженнифер рассказала об обстановке в семье на фоне того, что ее родители разводятся. Она отметила, что сейчас семья переживает непростой период, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я все еще учусь тому, как лучше в это время поддерживать действия и эмоции, как мои собственные, так и членов семьи, и я благодарна за то, что у меня есть пространство для этого", - написала она на своей страничке в Instagram, отметив, что больше не вернется к вопросу о разводе Билла и Мелинды Гейтс.

Напомним, ранее Билл Гейтс объявил о разводе. Предприниматель рассказал подписчикам, что доволен тем, как развивались его отношения с супругой до последнего времени: они с женой вырастили детей и основали благотворительный фонд. В то же время бизнесмен заявил, что в отношениях наступил кризис - пара перестала "расти".

Несмотря на то, что он объявил о разводе максимально публично, он все же попросил "уединения", имея в виду неготовность комментировать бракоразводный процесс.

Билл и Мелинда Гейтс женаты с 1994 года. У них трое детей. Общее состояние супругов оценивается в $130 млрд. После развода они собираются продолжить вместе работать над развитием благотворительного фонда.