В ООН выразили обеспокоенность острой нехваткой акушерок в мире

Мир испытывает дефицит кадров в сфере акушерства: не хватает 900 тыс. специалистов этой профессии. Об этом говорится в опубликованном в среду совместном докладе Всемирной организации здравоохранения, Фонда ООН в области народонаселения и Международной конфедерации акушерок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мир сталкивается сейчас с нехваткой 900 тыс. акушерок, что представляет собой треть необходимых работников в области акушерства", - констатировали авторы доклада. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, "только усугубил эту проблему", поскольку привел к перебоям в работе служб охраны здоровья женщин и новорожденных. Острый дефицит специалистов оборачивается "ужасным числом смертей, которые можно было предотвратить". По оценкам экспертов, полноценное предоставление услуг в сфере акушерства в мире позволило бы к 2035 году снизить смертность среди новорожденных на 64%, а среди матерей на 65%, и ежегодно удавалось бы спасти 4,3 млн жизней.

Подчеркивается, что со времени публикации предыдущего доклада на тему акушерства в 2014 году "прогресс был слишком медленным" и "при нынешних темпах к 2030 году ситуация улучшится лишь немного". Причину нехватки специалистов эксперты видят в "гендерном неравенстве". Они обращают внимание на "сохраняющееся недофинансирование" сферы акушерства и на тот факт, что потребности женщин в области репродуктивного здоровья не рассматриваются в качестве приоритета. Кроме того, не находит должного признания роль акушерок, которые заботятся о репродуктивном здоровье. Согласно докладу, 93% специалистов в сфере акушерства - это женщины.

"Правительства должны уделить приоритетное внимание финансированию и поддержке акушерства", - считают авторы доклада.