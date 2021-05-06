Более 721 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 153,95 млн, увеличившись за сутки более чем на 721 тыс. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 11,4 тыс., превысив 3,22 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, 5 мая в ВОЗ поступили сведения о 153 954 491 инфицированном и 3 221 052 умерших. Число заразившихся увеличилось на 721 398, летальных исходов - на 11 491.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 55% случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии (400 973), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Европа (132 915), на третьем - Северная и Южная Америка (123 717).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 123 136. Далее следуют Индия (20 665 148), Бразилия (14 779 529), Франция (5 590 416), Турция (4 929 118), Россия (4 847 489), Великобритания (4 423 800), Италия (4 059 821), Испания (3 544 945), Германия (3 451 550), Аргентина (3 021 179) и Колумбия (2 905 254). Случаев смерти больше всего в США - 572 190, вторую строчку занимает Бразилия (408 622), третью - Индия (226 188). Далее следуют Мексика (217 345), Великобритания (127 543), Италия (121 738), Россия (111 895), Франция (104 641), Германия (83 876), Испания (78 399), Колумбия (75 164) и Иран (73 219).