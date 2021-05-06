Нарастает борьба вокруг кандидатуры Рашида Исмаилова на пост генсека Международного Союза Электросвязи

"Российская кампания, нацеленная на контроль над интернетом, больше не является секретным маневром разведывательных служб. Это явная цель, провозглашенная президентом России Владимиром Путиным как ключевой элемент внешней политики Кремля", - пишет обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус, передает Day.Az.

"Во время своего ежегодного обращения к Федеральному собранию 21 апреля Путин пожаловался, что Соединенные Штаты и другие западные страны "упорно отказываются от многочисленных российских предложений наладить международный диалог в области информационной и кибербезопасности. Мы много раз это предлагали. Все уходят просто даже от обсуждения этого вопроса". Запрос на "международный диалог" вселяет некоторую нервозность, так как исходит от крупнейшего в мире кибер-хулигана (...). Контроль над "информационным пространством", как его иногда называют русские, долгое время был разведывательным приоритетом для Москвы", - пишет Игнатиус.

"Россия ведет свое кибердипломатическое наступление по двум направлениям: во-первых, ООН поддержала предложение России о составлении нового договора, регулирующего киберпреступность, взамен Будапештской конвенции 2001 года, которую Москва отклонила, поскольку та была слишком вторгающейся. Во-вторых, Россия лоббирует своего кандидата на пост главы Международного союза электросвязи (МСЭ) ООН и использует эту структуру для вытеснения ныне частной группы под названием ICANN, которая координирует интернет-адреса", - говорится в публикации.

"Эти международные регуляторные баталии кажутся непонятными, однако они внесут свой вклад в определение того, кто будет писать правила для интернет-коммуникаций до конца XXI века", - предполагает автор публикации.

"Российский план действий относительно МСЭ прозвучал в необычно откровенных комментариях Эрнеста Чернухина, специального координатора МИД России по вопросам политического использования информационно-коммуникационных технологий. Он выступил 21 апреля, в тот же день, когда выступал Путин.

"Оптимальным вариантом в этой связи представляется передача прерогатив управления интернетом именно в МСЭ, как профильную структуру ООН, имеющую необходимую экспертизу в этих вопросах, - сказал Чернухин. - (...) Решению этой стратегической задачи может способствовать избрание или продвижение российского кандидата на пост Генерального секретаря Международного союза электросвязи на выборах в 2022 году... а также проведение в России в 2025 году юбилейного Форума ООН по управлению интернетом".

"Кандидатом от России на пост Генерального секретаря МСЭ является Рашид Исмаилов, бывший заместитель главы российского министерства связи и один из бывших руководителей в китайской телекоммуникационной компании Huawei. Объявляя о кандидатуре Исмаилова 7 апреля, Максим Паршин, нынешний замминистра, указал на план установления контроля Москвой: "Предлагаем в рамках ООН определить структуру, призванную разрабатывать и внедрять правовые нормы и стандарты в области управления интернетом. Такой площадкой может стать Международный союз электросвязи".

"Кандидатом от администрации Байдена на пост главы МСЭ является Дорин Богдан-Мартин, американский эксперт в области телекоммуникаций, которая в настоящее время является директором бюро развития МСЭ. Госдепартамент, который иногда проявлял вялость в подобном международном регуляторном соперничестве, ведет агрессивную кампанию за Богдан-Мартин, и официальные лица надеются, что она заручится достаточной поддержкой в Африке, Европе, Латинской Америке и других странах, чтобы выиграть этот пост. Выборы состоятся на встрече МСЭ в конце следующего года в Румынии", - сообщается в публикации.

"Техническое управление интернетом сегодня находится в ведении ICANN, (...) основанной в 1998 году для надзора за доменными именами в системе ARPANET Министерства обороны США и работавшей по контракту с Министерством торговли США до 2016 года, когда организация стала полностью частной", - говорится в статье.

"Американские корни интернета, похоже, одновременно и расстраивают Путина, и разжигают конспирологические разговоры. Российский лидер заявил в интервью 2014 года (...), что интернет "возник как спецпроект ЦРУ, так и развивается". Бывший президент России Дмитрий Медведев в февральском интервью пожаловался: "Интернет, как известно, появился в определенное время, и безусловно, ключевые права на управление находятся в Соединенных Штатах Америки".

"Россия готова ввязаться в драку из-за правил, которые будут определять будущее интернет-коммуникаций. Администрация Байдена, похоже, полна решимости дать жесткий отпор, чтобы сохранить честные и открытые правила", - заключает автор публикации.