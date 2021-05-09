Женщина привилась AstraZeneca и покрылась синяками

Жительница Австралии сделала прививку от коронавируса препаратом британо-шведской компании AstraZeneca и попала в больницу со страшными пятнами и синяками на теле. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, дочь 80-летней Морин ДеБойк (Maureen DeBoick) заметила, что пятна появились на языке, а затем начали появляться по всему телу. "Везде, где она касалась своего тела, сразу появлялся огромный темный синяк", - рассказала женщина.

У ДеБойк резко упало количество тромбоцитов, в больнице ей сделали два переливания крови. Врачи предполагают, что женщине придется удалить селезенку. По мнению медиков, состояние австралийки вероятнее всего связано с вакциной AstraZeneca. Уже было решено, что вторую дозу ей вводить не будет, а расследованием ситуации занялся депздрав Западной Австралии.