https://news.day.az/world/1341154.html В Мьянме напали на ведущий в Китай газопровод, есть погибшие
В Мьянме напали на ведущий в Китай газопровод, есть погибшие
Около 20 неизвестных лиц совершили нападение на объекты у ведущего в Китай газопровода в центре Мьянмы в районе города Мандалай. В результате этой атаки убиты по меньшей мере три бойца охраны, сообщила в пятницу японская газета Nikkei со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Факт нападения, по данным издания, подтвердило и государственное телевидение Мьянмы, которое контролируют военные власти этой страны в Юго-Восточной Азии.
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