В Мьянме напали на ведущий в Китай газопровод, есть погибшие

Около 20 неизвестных лиц совершили нападение на объекты у ведущего в Китай газопровода в центре Мьянмы в районе города Мандалай. В результате этой атаки убиты по меньшей мере три бойца охраны, сообщила в пятницу японская газета Nikkei со ссылкой на местные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Факт нападения, по данным издания, подтвердило и государственное телевидение Мьянмы, которое контролируют военные власти этой страны в Юго-Восточной Азии.