Предсказаны сроки истощения запасов нефти и газа в России

Глава Минприроды Александр Козлов предсказал в интервью РБК, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года. Содержание беседы приводит РИА Новости, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, где-то существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. "В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь", - отметил Козлов.

Министр заявил, что непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти. Он отметил, что иностранные партнеры России не дают возможности применять определенные технологии.