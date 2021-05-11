Марк Цукерберг поддержал биткоин с помощью своих коз

Глава Facebook Марк Цукерберг на своей странице в социальной сети поделился фотографией коз и рассказал, что назвал питомцев Биткоин и Макс (Bitcoin и Max). Сторонники цифровых валют посчитали, что таким образом миллиардер поддержал биткоин, пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Несмотря на то, что никаких других комментариев Цукерберг не дал, в комментариях предположили, что таким образом он намекает на будущую покупку биткоинов. В конце месяца состоится собрание акционеров, где и может быть объявлено о решении.

Другие расшифровали послание как предсказание, что биткоин станет единственной и самой главной криптовалютой. Поводом для этого стал и сам выбор животного, ведь goat в интернете расшифровывают как greatest of all time (величайший во все времена).