Более 643 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 158,65 млн, увеличившись за сутки более чем на 643 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,9 тыс., превысив 3,29 млн., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 158 651 638 инфицированных и 3 299 764 умерших. Число заразившихся увеличилось на 643 735, летальных исходов - на 10 912.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 32 396 273. Далее следуют Индия (22 992 517), Бразилия (15 184 790), Франция (5 688 435), Турция (5 044 936), Великобритания (4 437 221), Италия (4 116 287), Испания (3 581 392), Германия (3 533 376), Аргентина (3 147 740) и Колумбия (3 002 758). Летальных исходов больше всего в США - 576 403, вторую строчку занимает Бразилия (422 340), третью - Индия (249 992). Далее следуют Мексика (218 985), Великобритания (127 609), Италия (123 031), Франция (105 949), Германия (85 112), Испания (78 895), Колумбия (77 854) и Иран (75 261).