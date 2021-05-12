https://news.day.az/world/1342146.html Беспилотник со стороны сектора Газа сбили в воздушном пространстве Израиля
Беспилотник со стороны сектора Газа сбили в воздушном пространстве Израиля
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший со стороны сектора Газа, был сбит в среду в воздушном пространстве Израиля. Об этом сообщил представитель армии обороны еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Бойцы ПВО только что сбили БПЛА, который вторгся в воздушное пространство Израиля со стороны сектора Газа", - цитирует представителя армии Седьмой канал израильского телевидения.
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