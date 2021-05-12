Эрдоган и Путин обсудили вопрос поставки «Спутник V» в Турцию и ситуацию в Израиле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопрос поставки российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V" в республику. Об этом сообщает госагентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера, передает Day.Az.

Отмечается, что в ходе переговоров главы двух государств также затронули ситуацию в Израиле.

Эрдоган подчеркнул, что важно показать, что Турция и Россия придерживаются схожих взглядов относительно событий в Иерусалиме. Он также заявил, что Совет безопасности ООН должен вмешаться и направить четкий сигнал израильскому государству, призвав его "остановить нападения до того, как кризис не перерос во что-то большее".